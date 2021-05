Diocesi: Bologna, domenica l’icona della Madonna di S. Luca tornerà al santuario sul Colle della Guardia. Messa celebrata dal card. Gambetti

Domenica 16 maggio, Ascensione del Signore, per la diocesi di Bologna è l’ultimo giorno di permanenza in città dell’immagine della Madonna di San Luca. Alle 10.30 il card. Mauro Gambetti, vicario generale per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro, presiederà la messa in cattedrale. La celebrazione avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid e sarà trasmessa in streaming sul sito web dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

Domani alle 11.30 il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi presiederà la messa per gli operatori sanitari che sarà trasmessa in streaming su www.chiesadibologna.it sul canale YouTube di “12Porte” e su RadioNettuno-BolognaUno. Nel pomeriggio di domenica l’icona della Madonna di San Luca, a bordo di un automezzo dei Vigili del Fuoco, farà ritorno al santuario senza processioni, toccando alcuni luoghi significativi della città. Durante il tragitto sarà possibile salutare l’Immagine al suo passaggio dalle finestre o restando ai bordi delle strade nel rispetto delle distanze e delle misure di sicurezza anti-Covid.

Il percorso della risalita toccherà ambienti e luoghi significativi di questo anno vissuto nella pandemia, fra cui luoghi di sofferenza, accoglienza, cura, cultura, educazione e lavoro, sarà trasmesso in diretta da E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre), in streaming sul sito dell’Arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”, e si concluderà on l’arrivo dell’Icona della Beata Vergine di San Luca al Santuario sul Colle della Guardia intorno alle 19.15.

“In questi giorni – ha affermato Zuppi – continuiamo a raccoglierci davanti a Maria. Ad accendere il nostro cuore, a sentire la sua intercessione nel buio che tante volte è sceso nella vita degli uomini. Sembrava quasi che non vedesse l’ora di andare incontro a tutti, perché ciascuno porta nella propria anima l’immagine di Dio, Colui che lei ha generato. Proprio andando incontro a tutti ci aiuta a riconoscerlo, ad amare come solo una madre può amare i propri figli. Portiamo nel cuore la sua sollecitudine per tutti e la consolazione della quale abbiamo bisogno in questo momento. Ringraziamo Maria perché sentiamo vicino il Signore che lei ci dona e che è la nostra via, verità e vita”.