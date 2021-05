Settimana della comunicazione: nel weekend gli interventi di Piero Armenti, don Antonio Rizzolo e Paolo Ruffini

La Settimana della Comunicazione si avvia alla conclusione con un weekend che vedrà la partecipazione di Piero Armenti, fondatore del tour operator “Il mio viaggio a New York”, nato dalla sua esperienza sulle piattaforme digitali andando per le strade di New York e raccontando la vita, la cultura e le tradizioni della gente, soprattutto di molti immigrati italiani.

Di questo e di altro Piero Armenti ha dialogato con don Antonio Rizzolo, direttore di “Famiglia Cristiana”, in una intervista che sarà pubblicata sabato 15 maggio alle 21, in prima visione sui canali Facebook e Youtube della Settimana della Comunicazione. Il tema principale del dialogo trae ispirazione da un pensiero di Papa Francesco tratto dal messaggio per la 55esima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, in cui dice che “ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero”. Domenica 16 maggio, alle 10, in cui si celebra la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, chiuderà ufficialmente la Settimana della Comunicazione, con una sua riflessione in cui mette in evidenza la necessità di farsi prossimi dell’altro per riconoscere la verità.

Quest’anno gli organizzatori, le Paoline e i Paolini, hanno ospitato nel loro salotto “virtuale”, dal 1° al 16 maggio, numerosi ospiti d’eccezione, tra cui Lorena Bianchetti, conduttrice del programma “A sua immagine”. che ha prestato la sua voce al messaggio di Papa Francesco, Michelle Hunziker e Marco Carrara, i giornalisti Paolo Borrometi e Marco Tarquinio, oltre che altri esperti della comunicazione come padre Francesco Occhetta, don Luca Peyron e Massimiliano Padula.