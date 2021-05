Diocesi: Ales-Terralba, pubblicato il bando della quinta edizione del Premio “Mons. Giuseppe Pittau S .J.”

Indetta la quinta edizione del Premio “Mons. Giuseppe Pittau S. J.” per l’assegnazione di premi per tesi di laurea triennale e magistrale. Lo promuovono l’associazione Centro culturale e di Alta Formazione aps in partenariato con il Cvs Sardegna solidale e la Caritas diocesana di Ales-Terralba. Il premio, dedicato al gesuita sardo morto a Tokyo nel 2014, già rettore dell’Università Sophia di Tokyo e dell’Università Gregoriana a Roma e segretario della Congregazione per l’educazione cattolica dal 1998 al 2003, prevede due sezioni: la prima riservata ai soli residenti in Sardegna; la seconda aperta a tutti i cittadini italiani, europei ed extra europei.

Ecumenismo e dialogo interreligioso, relazioni internazionali, intercultura, promozione del territorio, solidarietà sociale, processi partecipativi alla vita pubblica, sono le tematiche oggetto del concorso, i cui elaborati saranno valutati da un’apposita commissione. Per la prima sezione potranno partecipare solo i residenti in Sardegna che abbiano conseguito il titolo in un ateneo sardo, nazionale o dell’Unione Europea, durante il periodo 2017-luglio 2021. Nella seconda sono ammessi tutti i cittadini italiani, europei ed extra europei che abbiano conseguito il titolo in un ateneo italiano (comprese le Università/Facoltà Pontificie) durante il periodo 2017-luglio 2021.

I premi per le migliori tesi di laurea, di un valore complessivo di 16.000 euro, sono suddivisi in base alle sezioni. Sia nella Prima che nella Seconda sezione sono a disposizione tre premi di laurea di 2.000 euro ciascuno per le tesi magistrali e due premi di laurea di mille ciascuno per le tesi triennali.