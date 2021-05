Servizi: Di Maio (min. Esteri), “Belloni farà un ottimo lavoro, al Maeci ha dimostrato con i fatti il suo valore”

“In questi anni al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con Elisabetta abbiamo lavorato fianco a fianco, raggiungendo importanti risultati. Una persona solare che ha sempre dato il massimo. Hai dimostrato con i fatti il tuo valore e sei stata un esempio per tutto il corpo diplomatico”. Così in un post su Facebook il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, saluta l’ambasciatrice Elisabetta Belloni nominata mercoledì dal premier Draghi direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. “Conosco bene la tua determinazione e sono certo che a capo del DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, farai un ottimo lavoro. In bocca al lupo!”, conclude Di Maio.