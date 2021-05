Scontri Israele e Gaza: Margaret Karram (Focolari), “solo il dialogo costruisce la vera pace”

“Solo il dialogo, vissuto a volte anche in modo eroico, costruisce la pace vera in ogni luogo del mondo in cui manca. Ciò che sento oggi nel profondo è invitare tutti a riscoprire che siamo tutti fratelli, figli dello stesso padre, senza lasciarci prendere dall’odio o dalla tentazione di vedere solo la propria parte”. E’ l’appello che di fronte all’escalation di violenza in Terra Santa, in Colombia, in Myanmar e in diversi Paesi africani la Presidente dei Focolari Margaret Karram rivolge alle comunità del Movimento nel mondo perché “rimettano al centro della vita e dell’azione il dialogo e la preghiera, vie praticabili da tutti verso la vera pace”. Karram, nata ad Haifa, si sofferma in particolare sulla situazione di crisi riesplosa in questi giorni a Gerusalemme, nella striscia di Gaza e in tante altre città della Terra Santa. “È una situazione – scrive – che vivo proprio sulla mia pelle; le notizie dei bombardamenti, dei morti che aumentano ogni giorno riaccendono nel mio cuore un dolore immenso, anche perché questa è la terra dove sono nata e che mi ha cresciuta”. Di fronte a tanto dolore, la presidente dei Focolari assicura: “Ci impegniamo insieme a riportare al centro del nostro pensare e della nostra vita, della vita delle nostre comunità, dei nostri popoli la riconciliazione e il dialogo: un dialogo con tutti, nessuno escluso e che mette in atto politiche giuste, che accolgono e rispettano le diversità”. Karram ammette che “ci possono essere situazioni così disperate ed estreme dove sembra impossibile trovare una soluzione”, ma aggiunge: “lo abbiamo sperimentato tante volte: l’amore trova sempre vie di accesso al cuore dell’altro”. E conclude: “Teniamo viva la speranza! Con l’amore reciproco rinnovato tra tutti intensifichiamo la preghiera per chi soffre, per i morti, per chi non ha certezza del domani. Ma soprattutto preghiamo Dio perché ci conceda il bene più grande per tutta l’umanità: il dono di una pace giusta e duratura”.