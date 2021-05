Papa Francesco: natalità “tema urgente per rimettere in moto l’Italia”. “I sogni di giovani si scontrano con inverno demografico”

(Foto Vatican Media/SIR)

La natalità è “un tema urgente, basilare per invertire la tendenza e rimettere in moto l’Italia a partire dalla vita, a partire dall’essere umano”. Lo ha detto il Papa, nel suo discorso agli Stati Generali della Natalità, iniziativa on line del Form delle associazioni familiari e in corso all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Oltre alle imprese, le banche, la cultura, i media, lo sport e lo spettacolo, ha proseguito Francesco, “in realtà ci sono molte altre persone qui con voi: ci sono soprattutto i giovani che sognano”. “I dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere figli”, ha fatto notare il Papa: “Ma i loro sogni di vita, germogli di rinascita del Paese, si scontrano con un inverno demografico ancora freddo e buio: solo la metà dei giovani crede di riuscire ad avere due figli nel corso della vita”.