Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 52° Instant Report Altems. In ultima settimana calo incidenza e pressione su ospedali

Continua il calo di incidenza, mortalità, età dei contagi e pressione sui servizi assistenziali, mentre la popolazione over 80 nazionale ha quasi completato la vaccinazione della prima dose. Lo rivela la 52ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale.

“La settimana appena trascorsa – si legge nel Report – evidenzia un calo dell’incidenza settimanale di contagi da Covid-19, registrando un valore nazionale pari a 95 ogni 100mila residenti. La letalità grezza apparente, a livello nazionale nell’ultima settimana, è pari al 2,75 per 1.000 (in calo rispetto alla precedente settimana analizzata 2,94 x 1.000), mentre la mortalità grezza apparente, a livello nazionale, è pari a 2,17% (in calo rispetto alla scorsa settimana analizzata 2,55%). Al 10 maggio, tutte le Regioni sono al di sotto delle soglie del 30% e del 40% individuate dal D.M. del 30/4/2020 come quelle oltre le quali vi è un sovraccarico rispettivamente per la Terapia intensiva e per l’Area non critica”. “E’ continuata la crescita delle iniziative di telemedicina dedicate all’assistenza dei pazienti non Covid – si legge ancora nel report -. Sono arrivate a 222, delle quali 160 sono iniziative dedicate ai pazienti non-Covid e 62 iniziative dedicate ai pazienti Covid”.

“La 52ma edizione del report propone un focus sulla resilienza dei sistemi sanitari con riferimento alle prestazioni ‘ordinarie’. Una buona organizzazione – afferma Americo Cicchetti, direttore Altems – è sicuramente indicativa della capacità di resilienza dei sistemi sanitari”.