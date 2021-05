Congresso eucaristico internazionale: a Budapest dal 2 al 12 settembre, un programma ricco di eventi, dal Simposio teologico al Festival delle Famiglie alla fiaccolata

Si stringono i tempi per la preparazione del Congresso eucaristico internazionale che si terrà a Budapest dal 5 al 12 settembre. L’evento era in programma per il settembre 2020 ma il dilagare della pandemia ha costretto gli organizzatori a rinviarlo di un anno. Con la diminuzione dei casi della malattia del Coronavirus nella regione e con il continuo aumento del numero dei vaccinati, l’organizzazione del Congresso Eucaristico di Budapest, è arrivato nella sua ultima fase “piena di speranza”, dicono gli organizzatori. Sul sito ufficiale dell’evento è possibile scaricarsi il programma e accedere alla registrazione. Il Congresso sarà preceduto da un simposio teologico che si svolgerà dal 2 al 4 settembre. Il 5 settembre il congresso inizia con una grandiosa cerimonia di apertura, con la partecipazione di un coro di mille membri a Budapest in Piazza degli Eroi. Dal 6 al 10 settembre il luogo primario degli eventi sarà l’Hungexpo di Pest dove si alterneranno testimonianze e relazioni. A prendere la parola saranno relatori e rappresentanti delle Chiese dei cinque continenti. Hanno confermato la presenza l’arcivescovo di Cebu (Filippine), il cardinale Andrew Yeom Soo-jung, l’arcivescovo di Seul, primo leader cattolico che nel maggio del 2014 da vescovo ha attraversato il confine della dittatura della Corea del Nord. Al congresso sarà possibile anche incontrare il cardinale di Rio de Janeiro Orani João Tempesta, sopravvissuto a due rapine a mano armata e a una sparatoria in strada; il patriarca di Babilonia dei caldei, card. Louis Raphael Sako (Iraq) e l’arcivescovo di Yangon (Myanmar), card. Charles Bo. L’11 settembre nella suggestiva “Isola Margherita” sul fiume Danubio, si svolgerà il “Festival delle famiglie”. Poi nel pomeriggio, in Piazza Kossuth, il cardinale Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom-Budapest, celebrerà la santa messa seguita da una processione fiaccolata fino alla Piazza degli Eroi. Il 12 settembre è la giornata con Papa Francesco. Alle 11.30, sempre in piazza degli Eroi, il Santo Padre presiederà la solenne Messa di chiusura del Congresso eucaristico. Oltre all’orchestra di 120 membri del Teatro dell’Opera Ungherese, partecipa anche il coro del Teatro dell’Opera e un grande coro con membri che arrivano da tutto il paese, per un totale di 2.080 persone. Saranno collocati dei punti d’informazione in tutta la città per offrire aiuto a chi lo necessita. Nell’organizzazione fanno parte tantissimi volontari, tutti gli eventi saranno accessibili online e gli organizzatori garantiscono interpreti della lingua dei segni. L’iscrizione e ulteriori informazioni sono accessibili nella pagine web www.iec2020.hu, e nei canali Facebook, Instagram, Twitter del congresso.