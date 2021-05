Diocesi: Terni, oggi Luca Diotallevi e Flavio Felice in dialogo su “Chiesa Cattolica, mercato, democrazia”

Con gli appuntamenti del mese di maggio si concludono le manifestazioni valentiniane 2021 dedicate al tema: “San Valentino e la sua città. Lavoro, famiglia, amore”. Oggi, venerdì 14 maggio, alle 17.30, in diretta streaming sui social media Youtube e Facebook della diocesi di Terni-Narni e dell’Azione Cattolica di Terni, il convegno “Chiesa Cattolica, mercato, democrazia”. Luca Diotallevi dialogherà con Flavio Felice, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università del Molise, e con la testimonianza di Nicola Molè nel ricordo della visita di San Giovanni Paolo II all’acciaieria e alla città di Terni.

È il terzo appuntamento dedicato al lavoro e alla Chiesa, promosso dalla diocesi e dall’Azione cattolica per ricordare i 40 anni dalla visita del Papa. I temi scelti sono quelli della città, della realtà soggettiva del lavoro inteso come mezzo e strumento di formazione e completamento di se stessi e del contesto sociale ed economico in cui esso si esplica.

Altri due appuntamenti, promossi dall’Istess, riguardano due proiezioni di film, presso il cinema Politeama Lucioli. Domenica 16 maggio, alle 16, di scena il film di Ken Loach “Sorry, we missed you” e la seconda proiezione sabato 22 maggio, alle 16, con il film “La febbre” di Alessandro D’Alatri, alla presenza del regista. L’ingresso è gratuito. Occorre prenotarsi presso la segreteria dell’Istess (segreteria@istess.it). In ogni caso, l’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della quota di presenze consentita dalle misure vigenti anti Covid-19.