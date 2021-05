Formazione: Latina, un progetto Enaip per il sostegno formativo e psicologico ai giovani

“Inverti la rotta!”: è lo slogan che lancia un nuovo progetto delle Acli di Latina che, attraverso l’impegno operativo dell’impresa sociale Enaip, si propone di dare ai giovani un sostegno formativo, opportunità di orientamento lavorativo e supporto psicologico. Il titolo del progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso dal Comune di Latina, è “Faro Latina”. “Il faro è un invito a cambiare rotta e prendere la strada giusta – spiegano gli organizzatori a proposito del nome scelto per il programma – ma è anche inteso come porto sicuro, approdo per tutti quei giovani che ancora non hanno trovato la loro strada”. E ancora: “Basta un piccolo accento e possiamo leggere Farò: è un invito all’azione, a partecipare ad attività interessanti e a costruirne con noi di nuove”. Le iniziative sono rivolte a una fascia di età ampia, dai 15 ai 34 anni, e si snodano attraverso corsi, laboratori, colloqui individuali orientativi e un servizio di supporto psicologico. Tutte le attività sono gratuite e, a livello tematico, spaziano dal giornalismo sportivo al giardinaggio, dal fumetto alla grafica, dalla sartoria alla fotografia. “I progetti hanno lo scopo di inserire i giovani in percorsi di crescita individuali atti a valorizzare capacità inespresse o interessi personali. I ragazzi saranno inoltre sostenuti nell’inserimento lavorativo, attraverso visite in aziende del territorio, stesura di un curriculum e modalità per affrontare un colloquio”, concludono gli organizzatori.