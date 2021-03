Chiesa in Europa: preghiera per le vittime della pandemia in Lussemburgo, Malta, Moldavia, Scandinavia, Olanda e Principato di Monaco

Nel Principato di Monaco si pregherà per le vittime della pandemia l’11 marzo prossimo, in una celebrazione presieduta dal vescovo Dominique-Marie David. La celebrazione si lega alla “catena eucaristica in memoria e in suffragio” di coloro che sono morti in questi mesi a motivo del Covid-19, secondo l’iniziativa voluta dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee). A Montecarlo i decessi causati dal Covid sono stati 26. Nel calendario europeo di questa catena, la messa a Montecarlo (11 marzo) sarà preceduta dalla messa in Lussemburgo: il 7 e l’8 marzo, il card. Jean-Claude Hollerich presiederà due messe (a Bissen e nella cattedrale) per le 640 vittime registrate nell’arcidiocesi a causa del Covid. A Malta, dove i morti Covid sono stati finora 325, il 9 marzo, sarà il vescovo ausiliare Galea-Curmi, a presiedere una messa che sarà anche trasmessa in televisione. Il turno della Moldavia sarà il 10 marzo, poi toccherà ai Paesi nordici, l’11 marzo e poi ai Paesi Bassi il 12 marzo.