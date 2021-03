Papa in Iraq: ai vescovi, “vi incoraggio a perseverare, grazie per essere rimasti vicini al vostro popolo”

“Vi incoraggio a perseverare, al fine di garantire che la comunità cattolica in Iraq, sebbene piccola come un granello di senape, continui ad arricchire il cammino del Paese nel suo insieme”. È l’incoraggiamento del Papa al piccolo gregge di cattolici – circa 300mila persone – che abitano la terra di Abramo. “Le difficoltà fanno parte dell’esperienza quotidiana dei fedeli iracheni”, ha fatto notare il Papa: “Negli ultimi decenni, voi e i vostri concittadini avete dovuto affrontare gli effetti della guerra e delle persecuzioni, la fragilità delle infrastrutture di base e la continua lotta per la sicurezza economica e personale, che spesso ha portato a sfollamenti interni e alla migrazione di molti, anche tra i cristiani, in altre parti del mondo”. “Vi ringrazio, fratelli vescovi e sacerdoti, di essere rimasti vicini al vostro popolo, sostenendolo, sforzandovi di soddisfare i bisogni della gente e aiutando ciascuno a fare la sua parte al servizio del bene comune”, l’omaggio di Francesco: “L’apostolato educativo e quello caritativo delle vostre Chiese particolari rappresentano una preziosa risorsa per la vita sia della comunità ecclesiale sia dell’intera società”.