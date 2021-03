Diocesi: Crotone, domani messa in suffragio di mons. Mugione a un anno dalla morte

L’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, mons. Angelo Panzetta, celebrerà domani, sabato 6 marzo, alle 9, nella cappella della Madonna di Capocolonna (basilica cattedrale di Crotone), una santa messa in suffragio di mons. Andrea Mugione, arcivescovo emerito di Benevento e di Crotone-Santa Severina, nel primo anniversario della morte avvenuta nel capoluogo sannita, il 26 febbraio 2020.

“La Chiesa di Crotone-Santa Severina desidera ricordare con sincera gratitudine il servizio di pastore mite e umile che mons. Andrea Mugione ha svolto durante gli anni del suo episcopato contribuendo con il suo magistero a tracciare le linee pastorali di una Chiesa diocesana sempre più aperta alla missione e vivificata dalla spiritualità di comunione”, si legge in una nota.

“Da una Chiesa di pochi ad una Chiesa di popolo”, ricorda la nota, “è stato l’obiettivo della sua azione pastorale al fine di mostrare nel territorio diocesano il volto di una ‘Chiesa mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria’ che sappia portare il lieto annuncio evangelico a tutto l’uomo, a tutti gli uomini, con tutti i mezzi e tutti insieme”.