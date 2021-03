Quaresima: Cei, esercizi spirituali online per catechisti, educatori ed evangelizzatori

Il deserto, la strada e la città. Attorno a questi tre temi si snoderanno gli esercizi spirituali proposti dall’Ufficio catechistico nazionale nei giorni 9-10-11 marzo, dalle 19 alle 19.30, in modalità online e accessibili anche nella lingua dei segni.

Rivolta ai catechisti, agli educatori e a quanti sono impegnati nell’annuncio, l’iniziativa vuole aiutare a rispondere a domande quali “cosa significa vivere da cristiani la Quaresima in un tempo di pandemia? Cosa possiamo fare per dirci ancora cristiani proprio in questa stagione dell’umanità?”. Don Dionisio Candido, biblista e responsabile del Settore dell’Apostolato biblico dell’Ufficio catechistico nazionale, guiderà gli esercizi spirituali. Rifletterà su “come la mente ha bisogno, ad esempio, delle letture per restare lucida e come il corpo ha bisogno del movimento per restare in forma, così anche lo spirito ha bisogno di mantenersi in esercizio con la meditazione”. Si tratta, spiega, di una “meditazione che parte dalla Bibbia per indurre a decidere di cambiare qualcosa di noi che non va o di migliorare la qualità della nostra fede”. “Incontrare Gesù nella Scrittura – osserva – induce a decidersi per lui in un modo sempre più consapevole e generoso”.

I tre temi scelti rappresentano “un ideale accompagnamento di Gesù dal momento in cui si inoltra nel deserto di Giuda fino all’ingresso in Gerusalemme”. Sono, spiega don Candido, “le stesse tappe che la liturgia ci fa vivere dalla I domenica di Quaresima sino alla domenica delle Palme”. “Con gli esercizi spirituali – conclude il responsabile del Settore dell’Apostolato biblico – la Sacra Scrittura diventa il terreno in cui incontrare Gesù, far fiorire la preghiera personale e crescere nella fede, nella speranza e nella carità”. Per partecipare, basta iscriversi sul portale. Dopo la registrazione, sarà inviata una email contenente i link per accedere alle sessioni di lavoro, alcune indicazioni pratiche ed eventuali dispense necessarie per la preparazione agli incontri.