Papa Francesco: arrivato in Iraq

Il Papa è atterrato all’aeroporto Internazionale di Baghdad, prima tappa del suo viaggio in Iraq. Francesco ha sceso la scaletta dell’aereo con indosso una mascherina, e ha ricevuto un omaggio floreale da parte di due bambini. Al suo arrivo, è stato accolto dal Primo Ministro della Repubblica d’Iraq, Mustafa Abdellatif Mshatat, conosciuto come AlKadhimi, per un breve incontro privato nella Sala Vip dell’aeroporto, dopo il quale si trasferirà in auto al Palazzo presidenziale per la cerimonia ufficiale di benvenuto. Sarà accolto dal Presidente della Repubblica d’Iraq, Barham Ahmed Salih Qassim, e dalla Consorte all’ingresso del Palazzo Presidenziale. Dopo l’incontro privato e la presentazione della famiglia con lo scambio di doni, è in programma il primo discorso di Francesco nella terra di Abramo, per l’incontro con le autorità politiche e religiose, i rappresentanti della società civile e i membri del Corpo Diplomatico.