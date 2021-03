Coronavirus Covid-19: Roma, anche all’ospedale San Giovanni Battista verrà somministrato il vaccino. Si inizia con i pazienti diabetici

Con il mese di marzo presso l’ospedale San Giovanni Battista, polo sanitario dell’Associazione nazionale dei Cavalieri dell’Ordine di Malta situato a Roma in zona Magliana, prenderà il via la somministrazione del vaccino anti Sars-Cov-2. In questa prima fase la dose sarà somministrata ai pazienti diabetici in cura presso i centri diabetologici dell’Acismom.

“I pazienti affetti dalla questa patologia – spiega una nota – potranno prenotare la vaccinazione contattando il numero dedicato 06/65596226 dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30”.

L’ospedale San Giovanni Battista “fin dalla prima fase della pandemia, è impegnato nella gestione dell’emergenza epidemica – prosegue la nota – con i suoi servizi ospedalieri, drive-in per tamponi rapidi antigenici, molecolari e presso l’ambulatorio test sierologici. Nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto al contagio le normali attività sanitarie non sono mai state interrotte”.

“Abbiamo adattato la tensostruttura già presente all’esterno dell’ospedale utilizzata per le funzioni liturgiche creando al suo interno delle postazioni separate per la somministrazione della dose del vaccino”, afferma il direttore generale dell’ospedale, Anna Paola Santaroni, sottolineando che “il supporto di tutto il personale sanitario e del Corpo militare rappresenta un grande sforzo organizzativo che speriamo contribuisca a velocizzare il piano di vaccinazione nazionale”.