Teologia: Teresianum, dal 14 al 18 marzo la 62ª Settimana di spiritualità on line

Tra il 14 e il 18 marzo si svolgerà al Teresianum, in modalità on line attraverso la piattaforma Zoom, la 62ª Settimana di spiritualità, l’appuntamento che ogni anno accademico, nel secondo semestre, mette a fuoco una particolare tematica di spiritualità. L’edizione del 2021 porrà al centro della riflessione il tema “La spiritualità ha bisogno della Chiesa? Tra ideali, disagi e speranze”. Interverranno Silvano Giordano e Lukasz Strzyz-Steinert (“La Chiesa che nasce, la chiesa che muore nelle anime. Il posto della Chiesa nella vita spirituale”), Yvonne Dohna Schlobitten (“La donna ha bisogno della Chiesa?”), Adrian Attard (“Intergenerazionalità: reciproca complementarità tra uomo-donna-bambino”), Francesco Romano (“La comunione ecclesiale, luogo proprio dei doni dello Spirito dati per l’esercizio dei diritti e doveri dei fedeli nella edificazione del Corpo di Cristo”), Giacomo Pavanello (“L’esperienza della Comunità Nuovi Orizzonti: un ponte tra gli inferi e la Chiesa. Dalla morte dell’anima alla gioia della Risurrezione”), Fulvio Ferrario (“Dietrich Bonhoeffer a Finkenwalde: un progetto di spiritualità ecclesiale”), Emmanuel Mugiraneza (“‘Il vento soffia dove vuole’. Universalità e pentecostalità dei nuovi movimenti religiosi”), Antonio Sicari (“Genesi e storia del Movimento ecclesiale carmelitano: ‘Nuovi percorsi di comunione generati dal carisma carmelitano'”), Anabela Carneiro (“Nel vissuto di un’autentica spiritualità ecclesiale. Testimonianza della Unione internazionale delle superiore generali”).