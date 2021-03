Parlamento europeo: dibattito e voto in plenaria sull’assassinio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio in Congo

Nel corso della sessione plenaria della prossima settimana del Parlamento Ue, gli eurodeputati terranno un dibattito d’urgenza e voteranno una risoluzione sull’omicidio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del suo entourage. Sono previste durante la plenaria dell’8-11 marzo altre risoluzioni d’urgenza su diritti umani, democrazia e Stato di diritto che riguarderanno i seguenti temi: “la situazione dei diritti umani nel Regno del Bahrein, con particolare attenzione ai casi di condanna a morte per gli attivisti sui diritti umani”; “i processi di massa contro l’opposizione e la società civile in Cambogia”. Nella stessa giornata dell’11 marzo si terrà un dibattito sul conflitto siriano con l’Alto rappresentante Borrell, dieci anni dopo la rivolta. I deputati dovrebbero anche sollevare la questione dell’impunità in Siria, come trattare i criminali di guerra e le violazioni dei diritti umani nel paese, con più di 100mila prigionieri politici imprigionati dal regime di Assad.