Terremoto Centro Italia: Camerino, al via i lavori al Collegio Bongiovanni. Mons. Massara, “un forte segnale di rinascita”

Manifestazione rinviata a causa del Covid-19 ma i lavori di ristrutturazione del Collegio Bongiovanni partiranno lo stesso. Sabato 6 marzo dovevano tenersi le cerimonie di apertura del cantiere Bongiovanni e l’inaugurazione della restaurata Casa della Gioventù “U. Betti” a Camerino – danneggiate dal terremoto in Centro Italia del 2016 – alla presenza del Commissario Giovanni Legnini. Il passaggio in zona arancione ha bloccato tutto ma non le ruspe che domani cominceranno lo stesso i lavori. “Questi eventi – dichiara mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino – San Severino Marche – rappresentano un forte segnale di rinascita per tutto il nostro territorio terremotato e richiedono un impegno speciale e collaborativo da parte di tutte le Istituzioni coinvolte nella ricostruzione”. Presso il Collegio Bongiovanni, inoltre, aggiunge l’arcivescovo, “sarà attivata una delle prime sperimentazioni, nell’ambito del cratere sismico, il cosiddetto badge di cantiere adottato per garantire un maggiore controllo circa l’accesso del personale e un sistema avanzato di sicurezza sul lavoro. Chiunque accederà al cantiere sarà registrato su un registro elettronico che traccerà di fatto presenze e flussi di manodopera”.