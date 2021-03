Papa in Iraq: Cei, “lo accompagniamo con la preghiera”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Accompagniamo con la preghiera Papa Francesco nel Viaggio Apostolico in Iraq”. Lo scrive la Conferenza episcopale italiana in un post: “Questa visita, desiderata e attesa, è un segno di prossimità ad un popolo ‘che ha tanto sofferto’ e alla ‘Chiesa martire nella terra di Abramo’, oltre che un passo in avanti nel cammino di amicizia con le altre religioni e nella costruzione della pace. Preghiamo perché, come ha detto il Papa nell’Udienza di mercoledì scorso, il viaggio ‘possa svolgersi nel migliore dei modi e portare i frutti sperati’”.