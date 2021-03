Televisione: Rai Tre, oggi in onda il documentario “Decimati” sui cristiani perseguitati in Iraq

Rai Tre ripropone, oggi 5 marzo, alle 16.05, “Decimati”, documentario di Lucia Annunziata e padre Enzo Fortunato, in occasione del viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq. Un viaggio in presa diretta nel nord dell’Iraq, nella valle di Ninive, terra tradizionalmente cristiana e yazida, le due comunità più perseguitate dalla furia dello Stato Islamico. Da Qaraqosh ad Alqosh, fino a Mosul, il documentario attraversa città e paesi completamente distrutti, chiese incenerite, monasteri sfregiati dai quali si può ancora accedere ai cunicoli sotterranei costruiti dal Califfato. Sono le stesse città che Papa Francesco visiterà nel suo viaggio in Iraq, il primo nella storia della Chiesa, ma anche il primo viaggio all’estero che il Pontefice intraprende in tempo di pandemia.

Il racconto di “Decimati” mostra l’opera di annientamento, non solo fisica ma culturale, che lo Stato islamico ha inferto a quella che era una volta la comunità più istruita e benestante del paese. Attraverso le testimonianze di sacerdoti e vescovi, la lettura di antichi registri battesimali e il racconto di chi ancora rimane a presidiare quelle terre, lo spettatore è guidato alla scoperta di un numero tragico: 146 mila. Sono questi i cristiani oggi in Iraq. Una decimazione, al solo pensiero che fino pochi anni fa la comunità cristiana contava più di un milione di fedeli. Molti sono fuggiti, molti deceduti, altri semplicemente scomparsi. Proposte anche le testimonianze delle vittime, del principe e del Pope della comunità yazida, che fanno accedere il pubblico alla storia di una comunità poco conosciuta e misteriosa, le cui donne sono state ridotte dall’Isis a schiave del sesso e i bambini a soldati di morte.