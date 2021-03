Polonia: “Uno per tutti, tutti per uno”, iniziativa di preghiera per Papa Francesco

“Uno per tutti, tutti per uno” è il titolo dell’iniziativa di preghiera per Papa Francesco, lanciata quest’anno per la quarta volta dal movimento “Armata di preghiera” e dal dipartimento pastorale della diocesi polacca di Lomża. “La pandemia da coronavirus è stata per molti di noi un’esperienza pesante che ci ha fatto sentire come pecorelle smarrite”, spiegano i promotori, precisando che “proprio per questa ragione, ad un anno dalle prime restrizioni sanitarie, vogliamo pregare Cristo il buon pastore a continuare a sostenere Papa Francesco e ad aiutarci a resistere nei momenti difficili”. La data della preghiera per il Papa, prevista per il prossimo 7 marzo, non è stata scelta a caso. “Per poter più a lungo festeggiare l’ottavo anniversario dell’insediamento del pontefice”, sottolineano gli ideatori del progetto cade, infatti, la domenica che precede l’anniversario del pontificato di Francesco. Quest’anno la particolare preghiera prevede anche la partecipazione attraverso i social media. Vi è possibile aderire postando la foto di Francesco con l’hashtag #wszyscy_za_jednego_2021. L’iniziativa per il Papa, lanciata a marzo del 2018, e organizzata con il patrocinio del presidente dei vescovi polacchi mons. Stanislaw Gądecki, prevede anche uno studio approfondito del magistero pontificio e si prefigge come scopo quello di unire i movimenti e le associazioni ecclesiali dall’Europa, Asia e America nonché dal continente latinoamericano.