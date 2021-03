Quaresima: mons. Spinillo (Aversa), “in questo tempo segnato da pandemia e penitenza, riscopriamo valore autentico del rapporto con Dio, vita e altri”

“In questo tempo siamo tutti molto preoccupati per le situazioni legate all’epidemia e per gli sviluppi che questa produce nella nostra vita di tutti i giorni” ma in Quaresima, “tempo di penitenza”, “abbiamo l’opportunità di riscoprire l’importanza del nostro rapporto con la vita e il valore autentico dell’incontro con gli altri”. Lo afferma mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, commentando in un video messaggio il Vangelo della terza domenica di Quaresima. E l”a parola di Dio che spezziamo il prossimo 7 marzo 2021, terza domenica di Quaresima, ci spinge a vivere il rapporto con Dio nella sua autenticità, evitando di distrarci con le forme esteriori”. Mons. Spinillo osserva: “Gesù che insorge contro i mercanti del tempio ci fa comprendere che il vero culto a Dio si offre nel proprio corpo, nella propria persona e nella propria anima”.

Questo tempo di distanziamento, proprio come Gesù nel deserto, “ci mette nella condizione di affermare intensamente la presenza di Dio”: “Vivere la verità del nostro rapporto, unico e irripetibile, con Dio anima anche la nostra partecipazione autentica alla vita comunitaria, in comunione con la Misericordia del Padre. Ecco – conclude il vescovo di Aversa – questo ci annunzia la Pasqua e ci fa andare verso la Risurrezione”.