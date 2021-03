(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, è stata ricevuta questa mattina al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ho apprezzato il grande interesse e la sensibilità mostrati dal presidente per i temi dell’infanzia e dell’adolescenza anche in riferimento alla particolare situazione prodotta dalla pandemia”, ha commentato Garlatti a margine dell’incontro.