Papa in Iraq: mons. Giudice (Nocera-Sarno), “questo viaggio coraggioso ci ricorda che la Chiesa deve osare”

Un invito alla diocesi ad “accompagnare con la preghiera e con gesti di sapore quaresimale” il viaggio del Papa in Iraq da oggi all’8 marzo: lo rivolge il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice. “Senza moltiplicare i momenti celebrativi, possiamo vivere gli appuntamenti ordinari della preghiera con una attenzione straordinaria a questo viaggio, che è storico e significativo”, osserva il presule che aggiunge: “Ogni viaggio del Papa è il viaggio della Chiesa, di ognuno di noi, per aiutare a ricostruire, materialmente e spiritualmente, la vita di un popolo con la malta della speranza”. Mons. Giudice conclude: “Questo viaggio coraggioso ci ricorda che la Chiesa deve osare per ricordare ad ogni uomo che vivere nella diversità, avendo come fondamento la fraternità, è possibile. Possibile, con la fede in Colui per il quale nulla è impossibile”.