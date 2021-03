Salute globale: Università Cattolica, oggi pomeriggio un webinar su aspetti psicosociali, religiosi e di genere nei contesti multiculturali di cura

Le differenti appartenenze religiose influiscono sulla possibilità delle persone di sentirsi parte della società nella quale vivono e quindi di usufruire delle risorse in essa presenti? La condizione di minoranza etnico-religiosa, all’interno di una società postmoderna e fortemente laicizzata, quali sfide comporta? A queste e altre domande sui temi della salute globale, dell’equo accesso all’assistenza sanitaria, degli aspetti relazionali della malattia e delle differenze di genere risponderanno gli ospiti del webinar dal titolo “Multiculturalità, genere, religioni e processi di cura”, promosso dal Centro di ricerca in salute globale della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, dal Centro di Ateneo studi e ricerche sulla famiglia e dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) che sarà trasmesso venerdì 5 marzo alle 15 e potrà essere seguito su YouTube.

L’incontro, coordinato dalla giornalista Annalisa Manduca e moderato da Leuconoe Grazia Sisti, dottoressa dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), sarà aperto dai saluti dei professori dell’Università Cattolica Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata, e Camillo Regalia, ordinario di Psicologia sociale e direttore del Centro di Ateneo studi e ricerche sulla famiglia dell’Università Cattolica, e da Agnese Canevari, dell’Unar-Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguire le sessioni tematiche multidisciplinari sulle problematiche e le priorità specifiche relative alle diverse culture e religioni nell’accesso al Servizio sanitario nazionale, con gli interventi dei professori dell’Università Cattolica Walter Malorni, Donatella Bramanti, Anna Bertoni, Silvia Donato e Piero Valentini e con Miriam Castaldo, dottoressa dell’Inmp.

Dopo una sessione finale di Question & Answer le conclusioni sono affidate a Umberto Moscato, associato di Medicina del lavoro e direttore del Centro di salute globale dell’Università Cattolica.