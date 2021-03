Papa in Iraq: il programma della prima giornata

(Foto Vatican Media/SIR)

La prima giornata del viaggio di Papa Francesco in Iraq è dedicata alla capitale irachena, dove l’aereo papale atterrerà alle 14 (12, ora di Roma) per l’incontro con il Primo Ministro iracheno, Mustafa Abdellatif Mshatat, conosciuto come Al-Kadhimi, nella Sala Vip dell’aeroporto. Alle 14.25 (12.25) i il trasferimento in auto al Palazzo Presidenziale per la cerimonia di benvenuto, che comincerà alle 15 (13). Dopo la presentazione delle delegazioni e l’omaggio floreale da parte di due bambini, il Papa insieme al presidente della Repubblica, Barham Ahmed Salih Qassim, si dirige verso lo studio per l’incontro privato, al termine del quale i due si recano nel grande salone del Palazzo Presidenziale dove alle 15.45 (13.45) ha luogo l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo Diplomatico, occasione per il primo discorso di Francesco nella capitale irachena. Poi il Papa e il presidente della Repubblica si trasferiscono all’ingresso principale per il congedo. Alle 16.15 (14. 15) il trasferimento in auto alla cattedrale siro-cattolica di Sayidat al-Nejat (Nostra Signora della Salvezza), sede dell’arcieparchia siro-cattolica di Baghdad, una delle più grandi chiese della città, bersaglio di due attacchi terroristici, di cui uno, il 31 ottobre 2010, ad opera del sedicente Stato Islamico, estremamente sanguinoso, in cui sono morte 48 persone – tra cui anche due sacerdoti – e ne sono state ferite circa 70. Dopo l’attacco del 2010, la chiesa è stata ristrutturata e per le vittime è stato eretto un memoriale. I due sacerdoti uccisi sono stati sepolti nella cripta della chiesa. Prima della guerra in Iraq, circa 5.000 famiglie visitavano regolarmente la cattedrale di Sayidat-al-Nejat. Dal 2018, le tre chiese siro-cattoliche di Baghdad sono state visitate regolarmente da non più di 1.000 famiglie. Al suo arrivo in cattedrale il Papa viene accolto da Sua Beatitudine Ignace Youssif III Younan, Patriarca di Antiochia dei Siri, e dall’arcieparca mons. Ephrem Yousif Abba. Nel piazzale antistante la cattedrale sono presenti 12 disabili con i loro accompagnatori. Nella cattedrale di Baghdad il Santo Padre alle 16.40 (14.40) terrà il suo secondo discorso, rivolto ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai seminaristi e ai catechisti e saluterà l’assemblea dei vescovi cattolici iracheni, presieduta da Sua Beatitudine Louis Raphaël Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei, che è anche membro della Conferenza dei Vescovi Latini delle Regioni Arabe. Alle 17.40 (15.40) il trasferimento in auto alla nunziatura apostolica e alle 19 (17) la cena in privato.