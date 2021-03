Coronavirus Covid: Caritas Aversa, per quarantena fiduciaria sospesi servizi fino al 10 marzo. Prosegue distribuzione pasti da asporto al Palazzetto dello sport

“A causa della quarantena fiduciaria, a partire da oggi, 5 marzo, fino a mercoledì 10 marzo, la Caritas diocesana di Aversa comunica la sospensione dei seguenti servizi: servizio mensa, asporto; centro ascolto; ufficio immigrazione. I locali siti presso le strutture di Sant’Agostino e di piazza Mazzini resteranno dunque temporaneamente chiusi per il periodo sopra indicato”, si legge in un comunicato.

Tuttavia la Caritas di Aversa informa che in questi stessi giorni verrà comunque garantita la distribuzione del pasto da asporto presso il palazzetto dello sport “PalaJacazzi” partire da domani, sabato 6 marzo, fino a mercoledì prossimo 10 marzo dalle 11 alle 12.

Il servizio sarà attivato e gestito con la collaborazione della Protezione civile e dei volontari del Nes, “al fine di – spiega il comunicato – assicurare attenzione e sostegno alle fasce deboli della popolazione, particolarmente provate in un momento tanto difficile e precario come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza pandemica”.