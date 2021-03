Missioni: Pime, un sito, spazi social e numerose attività per una campagna a favore della popolazione in Papua Nuova Guinea

Per tutto il 2021 il Pime dedicherà eventi, iniziative e attività per ogni età al sostegno dei progetti che i missionari del Pime in Papua Nuova Guinea hanno organizzato per la popolazione di quella terra alle prese con il degrado ambientale che mette a rischio il sistema agricolo, fondamentale per la sicurezza alimentare di oltre l’80% dell’intera popolazione.

Dal ieri è on line il sito www.sorellapng.com dove si danno informazioni sui principali problemi e pericoli presenti in Papua Nuova Guinea (accesso all’acqua potabile, cambiamento climatico e sfruttamento delle risorse) utilizzando anche info grafiche animate e interattive.

Nella seconda sezione ci sono dei percorsi educativi per bambini e ragazzi, divisi per fasce d’età, utili per insegnanti e catechisti che vogliano far conoscere ai più piccoli la Papua Nuova Guinea e il suo popolo. Parte di questi percorsi è il “Progetto adottiamoci”, con cui una classe può “adottare” i coetanei dell’Oceania per costruire un ponte di amicizia a migliaia di chilometri di distanza.

La terza sezione raccoglie, invece, i materiali multimediali che verranno prodotti nel 2021, dagli articoli della rivista “Mondo e Missione” alla collaborazione con l’Università di Trento, fino a uno spettacolo a puntate creato dal direttore artistico del Teatro Pime Andrea Zaniboni.

Tutte le attività andranno a confluire in una grande iniziativa di solidarietà: il Fondo “Sorella Papua Nuova Guinea S142” (già attivo da fine 2020). “Il 70% del ricavato andrà a sostenere le iniziative dei missionari con la popolazione della Papua Nuova Guinea; il 30% a iniziative di sensibilizzazione in Italia sulla lotta al cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente – spiega una nota del Pime -. Perché il futuro della Papua Nuova Guinea dipende anche dalle nostre scelte”. Verranno così promosse esposizioni e visite guidate al Museo “Popoli e Culture” del Pime e attività per bambini e genitori; incontri con autori e presentazioni di libri legati alla tutela ambientale nella Biblioteca e nella libreria Pime, eventi, fiere, convegni, spettacoli teatrali e podcast; percorsi formativi e educativi nelle scuole, negli oratori e presso le sedi del Pime in Italia a cura degli educatori dell’Ufficio Educazione alla mondialità.