Coronavirus Covid-19: Prato, positivo don Jean Jacques Ilunga. Domani sanificazione della chiesa, confermate le celebrazioni

Don Jean Jacques Ilunga, parroco di San Paolo a Prato, è risultato positivo al coronavirus Covid-19. Ne dà notizia la diocesi di Prato spiegando che in giornata il sacerdote ha ricevuto il risultato del tampone che ha evidenziato la positività al Covid. “Le sue condizioni sono buone, al momento è asintomatico, e si trova in isolamento in canonica”, si legge in una nota.

“Immediatamente – viene spiegato – la Curia diocesana di Prato ha fatto scattare le procedure per la sicurezza degli ambienti parrocchiali. La chiesa di via Carissimi è chiusa in attesa della sanificazione che verrà effettuata domani mattina”. Le celebrazioni, a partire dalla prefestiva di domani alle 18, sono garantite e si svolgeranno regolarmente. Le messe saranno celebrate da don Johnbosco Obiaho, collaboratore parrocchiale di San Paolo.