Settimana Santa: Lecce, le indicazioni di mons. Seccia per le celebrazioni e calendario del Triduo

Seguendo le direttive della Conferenza episcopale pugliese, mons. Michele Seccia ha inviato una nota a tutti i sacerdoti della diocesi di Lecce esortandoli alla partecipazione attiva e responsabile ai riti della Settimana Santa, nel rispetto delle normative vigenti per contrastare la pandemia di coronavirus Covid-19. In particolare la Domenica delle Palme dovrà essere celebrata con il secondo formulario e, dove necessario, anche con il III formulario, avendo cura che celebrante e fedeli possano recare in mano solo il ramoscello d’ulivo o di palma portato con sé, evitando assembramenti e passaggi di mano in mano. La messa del Crisma è stata rinviata a dopo Pasqua, mentre per la celebrazione della Missa in Coena Domini nel Giovedì Santo, non si svolgerà il rito della lavanda dei piedi ma sarà possibile portare il Santissimo Sacramento nel tabernacolo per l’adorazione eucaristica, ma si raccomanda ai fedeli di non spostarsi tra le chiese. La celebrazione del Venerdì Santo prevede l’ascolto della Parola e la preghiera universale con una menzione per il mondo colpito dalla pandemia, con l’adorazione della croce ed il bacio svolta solo dal sacerdote che presiede. La Via Crucis dovrà essere svolta all’interno delle chiese, evitando il movimento dei fedeli, e restano abolite le processioni e gli altri gesti di pietà popolare. Non subisce variazioni la Veglia Pasquale che potrà essere celebrata in tutte le sue parti e in un orario compatibile ai termini dettati dalla normativa vigente.

Questo il programma della Settimana Santa presieduta da mons. Michele Seccia nella cattedrale di Lecce e trasmesso in diretta su Portalecce e Telesalento: 28 marzo, Domenica delle Palme, ore 11; 1° aprile, Giovedì Santo, ore 9 lodi mattutine insieme ai sacerdoti – celebrazione della Messa in Coena Domini, ore 18,30; 2 aprile, Venerdì Santo, ore 9 Lodi mattutine – ore 18,30 liturgia in passione Domini – ore 21,30 (parrocchia Sant’Antonio Abate in Carmiano) momento di riflessione e contemplazione su “Le ultime parole di Gesù in croce”; 3 aprile, Sabato Santo, ore 9 Lodi mattutine – ore 19,30 veglia pasquale; 4 aprile, messa di Pasqua, ore 11.