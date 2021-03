Settimana Santa: Bologna, domani sera il card. Zuppi guida la Veglia delle Palme in cattedrale. Prevista diretta streaming

Domani sera alle 20.30 l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, guiderà nella cattedrale di San Pietro la celebrazione diocesana della Veglia delle Palme in preparazione alla Settimana Santa. Il momento di preghiera, che prevede anche una testimonianza, si svolgerà nel rispetto nelle norme di sicurezza anti-Covid.

La partecipazione in presenza sarà limitata a trecento posti e sono invitati quattro rappresentanti per ciascuna Zona pastorale e otto per ogni associazione e movimento.

L’appuntamento, curato dagli Uffici pastorali diocesani, sarà trasmesso in streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“La Veglia delle Palme – afferma don Davide Baraldi, vicario episcopale per il laicato – nata come invito per i giovani, è diventata nel tempo un appuntamento diocesano importante e partecipato da tutti. È con questo spirito che desideriamo vivere l’inizio della Settimana Santa, dopo che la situazione emergenziale l’anno scorso ha impedito la partecipazione dal vivo. Idealmente tutta la Chiesa di Bologna si prepara ad entrare nella Pasqua e a vivere insieme al Signore Gesù un passaggio: un’iniezione di incoraggiamento, un ravvivare la speranza, un fare risplendere la vita”.