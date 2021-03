Germania: diocesi si organizzano per la Settimana Santa, celebrazioni coi fedeli e in streaming. Kopp (Dbk), “rispetto di tutte le misure di protezione e igiene”

Dopo il dietrofront della Cancelliera Merkel sul riposo festivo forzato per il lockdown, con le restrizioni per le celebrazioni pubbliche, prosegue il dibattito sul triduo pasquale: non solo su base federale ma anche nei Lander e nelle diocesi. Non sono decadute le proposte in streaming che si affiancheranno alle liturgie tradizionali. Il portavoce della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) Matthias Kopp ha detto alla agenzia cattolica Kna che sono attualmente in corso colloqui tra il governo statale e le diocesi dei vari Lander. “Partiamo dal presupposto che ci atterremo con tutte le misure di protezione e igiene affinché i servizi religiosi possono continuare a essere celebrati”. Secondo Kopp le diocesi e le parrocchie hanno dimostrato, in tutti questi mesi, di esser responsabili e consapevoli dei doveri e dei rischi durante le liturgie con la presenza dei fedeli. “Il rispetto di tutte le misure di protezione e igiene è ovvio”, ha ribadito Kopp. Al contempo il governo federale ha confermato la richiesta di funzioni religiose trasmesse online anche a Pasqua. “Secondo l’opinione del governo federale, dovrebbe esserci un’offerta virtuale per le persone in questi tempi di pandemia”, ha detto una portavoce del governo federale. Al riguardo la Dbk sul proprio sito rilancia i servizi in streaming delle celebrazioni del triduo pasquale: all’indirizzo https://fernsehen.katholisch.de/fernsehgottesdienste/kar-und-ostertage-2021 è presente un elenco in continuo aggiornamento con le trasmissioni televisive sui canali televisivi nazionali e locali distribuiti in streaming. Ampia è inoltre l’offerta radiofonica e sui social delle diverse parrocchie e comunità religiose che in questi tempi di pandemia non hanno mai smesso di trasmettere le liturgie online.