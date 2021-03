Padre Digani: card. Zuppi (Bologna), “era un segno di attenzione e vicinanza per tutti”. I funerali lunedì 29 marzo in cattedrale

Appresa la notizia della morte di padre Gabriele Digani, successore di padre Olinto Marella, per le conseguenze del Covid-19, l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, ha espresso ieri sera il cordoglio della Chiesa di Bologna e ha affermato: “Ricordo la sua grande gioia lo scorso 4 ottobre, giorno della beatificazione di padre Marella, il saluto e il lungo applauso che ha ricevuto quando ha parlato al termine della cerimonia, segno del suo legame con i bolognesi. Padre Digani ha svolto una grande opera di carità ed è stato collegamento e continuità del servizio di padre Marella a favore dei bisognosi. Ha incarnato in questi anni tutto il suo spirito. Molti, infatti, lo ricordano anche per la sua costante presenza in quell’angolo, nel cuore della città, fra Via degli Orefici e Via Caprarie, dove fisicamente era un segno di attenzione e vicinanza per tutti”.

Il card. Zuppi presiederà i funerali di padre Digani lunedì 29 marzo, alle ore 14, in cattedrale. La liturgia si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.