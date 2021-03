Cinema: VatiVision, “Speciale Pasqua” con 7 film per un percorso “tra luce e mistero”

Un viaggio suggestivo ed emozionante nell’arte, nella storia e nelle pieghe del mistero, fino alle pagine più prossime della realtà attraverso sette titoli mossi tra documentario e lungometraggio di finzione. È questo il ciclo che la piattaforma VatiVision propone per la Pasqua 2021 con l’iniziativa “Speciale Pasqua: un percorso tra luce e mistero” che prevede sette racconti che ci accompagnano lungo l’ultimo tratto della Quaresima.

Tra le opere in primo piano: il film polacco-svedese di Lech Majewski (2012), “I colori della passione” e il film italiano “7 km da Gerusalemme” (2007) di Claudio Malaponti con Luca Ward. A impreziosire la raccolta anche cinque documentari. Tra questi, “Sindone. Il segno del nostro tempo” e “Sindone. Storia di un mistero” (2015) di Omar Pesenti, una produzione originale Officina della Comunicazione e Vatican Media, che mette in dialogo le osservazioni sul Sacro Telo, tra gli altri, del card. Gianfranco Ravasi, biblista e presidente del Pontificio Consiglio della cultura, e del filosofo Massimo Cacciari. Notevole anche “Un luogo una carezza” (2020) di Marco Marcassoli, documentario sulla realizzazione della cappella dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo che – accostando l’arte alla dimensione della preghiera – ci aiuta, come indica la Commissione nazionale valutazione film Cei – “a invertire i toni del racconto della pandemia: l’ospedale, il territorio di Bergamo, simboli di un intero Paese in affanno, piegato dalla malattia, ci vengono proposti come spazio in cui si accende la fiammella della fede, della speranza e della carità”. Un’opera che la Commissione stessa ha inserito come titolo di apertura del suo sussidio liturgico-pastorale per la Quaresima e la Pasqua.

I 7 film sono disponibili al noleggio su VatiVision al prezzo di 9,99 euro.