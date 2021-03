Sanità: Aifa pubblica procedura semplificata per importazioni parallele di farmaci

L’Agenzia italiana del farmaco ha pubblicato sul portale istituzionale la procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela (Determinazione direttoriale n. 357/2021).

La nuova procedura, adottata in coerenza con normativa vigente e giurisprudenza rilevante in materia, “persegue in maniera innovativa risparmi sui costi in Italia di questa categoria di farmaci con l’introduzione di possibili automatismi nella definizione dei prezzi e una drastica riduzione delle tempistiche per la conclusione della procedura di rimborsabilità”, spiega un comunicato. A questo fine, sono stati pertanto fissati criteri univoci e trasparenti per una negoziazione semplificata che si pone come alternativa a quella ordinaria, volti a favorire il controllo dei prezzi e a conseguire un’immediata riduzione della spesa a carico sia del Ssn che dei cittadini. La nuova procedura sarà discussa nel corso della presentazione del primo Rapporto OsMed sull’importazione parallela ed esportazione dei medicinali per uso umano, in programma martedì 30 marzo alle 10. La presentazione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di Aifa.