Diocesi: Caritas Catania, inaugurati all’Help center i due murales sulla fratellanza umana

Inaugurati i due murales ispirati alla fratellanza umana e realizzati sulle pareti esterne dell’Help Center dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Presenti all’evento, tra gli altri, la presidente dell’Accademia, Lina Scalisi, il direttore, Vincenzo Tromba, la docente Daniela Costa che ha supervisionato il progetto, don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana di Catania, e Salvo Pappalardo, responsabile delle attività dell’organismo diocesano.

Le due opere, scelte in seguito a un concorso di idee lanciato tra gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, sono Angelo Misericordioso di Maria Santoro, collocato sulla parete dell’ingresso dell’Help Center, e La gioia del donare di Leandro Villino, che si trova sulla parete laterale. Un’iniziativa che ha permesso agli studenti, garantiti da tutte le misure anti contagio previste dall’autorità pubblica, di tornare a operare in un laboratorio all’aperto e di segnare l’Help Center con delle immagini che esprimono l’amore verso il prossimo. Un passaggio percepito anche dal direttore don Piero Galvano che ha voluto ricordare che “si conclude oggi il ‘servizio’ degli studenti dell’Accademia in Caritas, ma il loro segno su questa struttura resterà indelebile per ricordare a tutti che è il senso della fratellanza umana a guidare le azioni dei nostri volontari”. Gli studenti, undici in tutto, hanno impiegato circa venti giorni per realizzare i due interventi di urban art, documentando con foto e video l’intero iter creativo.