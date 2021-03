Migranti: Save the Children, a Ventimiglia uno spazio a misura di bimbo

Un luogo dove potere riappropriarsi di una dimensione di serenità, svago e gioco e in cui poter tornare a essere bambini, dopo viaggi lunghi, pericolosi e sfiancanti, al contempo dando la possibilità ai genitori di poter fare colloqui per accertare eventuali vulnerabilità e bisogni e accedere ai servizi. Così a Ventimiglia Save the Children e Caritas Intemelia hanno allestito uno Spazio a misura di bambino, costituito da una tensostruttura per le attività con le famiglie in transito e figli piccoli. L’intervento è finalizzato a fornire un luogo protetto per permettere ai più piccoli di giocare, socializzare, apprendere ed esprimersi nonostante il contesto d’emergenza.

Nelle prime settimane di apertura dello spazio a Ventimiglia, allestito dal 10 marzo nel cortile interno della sede della Caritas, i minori che avevano da pochi mesi ai 17 anni sono stati coinvolti in giochi di ruolo e finzione, di movimento, disegni in forma libera. Gli adulti che li accompagnavano hanno beneficiato di colloqui specializzati e accesso ai servizi della Caritas. Le famiglie provenivano per lo più da Afghanistan, Nigeria, Algeria, Iraq, Somalia, Guinea, Sudan, Costa d’Avorio.

Il team di Save the Children, presente sul territorio in modo costante dal 2018, solo nel 2020, operando sul territorio, è entrato in contatto con circa 200 minori stranieri non accompagnati e supportato nella città di Ventimiglia, con interventi all’interno del Campo Roya (fino alla data della sua chiusura), 42 nuclei familiari con 81 minori accompagnati. Molte famiglie con bambini che il team di Save the Children ha incontrato hanno riferito di essere state respinte alla frontiera dalle autorità francesi, in alcuni casi più di una volta, “cosa confermata anche dai minori non accompagnati che hanno affermato di essere stati rimandati indietro nonostante avessero dichiarato la propria minore età e senza che il proprio diritto alla protezione venisse considerato”.