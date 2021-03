R. D. Congo: Mattarella riceve telefonata dal presidente Tshisekedi, ribaditi “lo sgomento e lo sdegno” per l’uccisione di Attanasio e Iacovacci

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi una telefonata da parte del presidente della Repubblica democratica del Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, che desiderava rinnovare, a nome del Popolo congolese e suo personale, il profondo cordoglio per l’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci. Ne dà notizia il Quirinale, spiegando che “il presidente Tshisekedi Tshilombo ha espresso grande stima e riconoscenza per l’azione svolta dall’ambasciatore Attanasio durante la sua missione e assicurato la più ampia collaborazione nell’ambito delle indagini condotte dagli inquirenti italiani, confermando il massimo impegno delle autorità congolesi”.

“Nel ribadire lo sgomento e lo sdegno che l’aggressione ha suscitato fra gli italiani tutti e nel ringraziare per i sentimenti di calorosa vicinanza, il Capo dello Stato – prosegue la nota del Quirinale – ha espresso l’auspicio che l’impegno della Repubblica democratica del Congo e delle Nazioni Unite, unito a quello delle autorità italiane, possa presto portare a chiarire tutte le circostanze del drammatico avvenimento e condurre ad assicurare alla giustizia coloro che si sono macchiati di questo orrendo crimine”.