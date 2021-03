Italia-Ucraina: card. Bassetti a S.B. Shevchuk per il 10° anniversario di intronizzazione, “Chiesa martire da tutto il mondo ammirata”

“Cresciuto nella temperie della persecuzione, ha mantenuto salda la sua vocazione fino a divenire un degno dispensatore dei misteri di Dio. Dieci anni fa, il Santo Sinodo e Papa Benedetto XVI hanno affidato al suo cuore di Padre la Santa Chiesa greco-cattolica ucraina; Chiesa martire, da tutto il mondo cattolico ammirata e venerata”. Lo scrive il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, a Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk in un messaggio di augurio per il 10° anniversario della sua elezione ad arcivescovo maggiore di Kiev, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. “Ringrazio il Signore – scrive Bassetti – per la sua vita e per il dono della sua vocazione, sbocciata da giovane quando ancora il mondo che la circondava, cercava in ogni modo di negare Dio e la fede, umiliando quanti erano vicini alla Chiesa”. “Beatitudine, sulla scia dei santi predecessori, le auguro di condurre il suo gregge sempre su pascoli erbosi e ricchi di grazie, perchè il popolo di Dio sia nutrito del cibo che non si corrompe e che porta alla vita eterna”.

Un legame stretto unisce l’Italia alla chiesa in Ucraina. In Italia, stando alle stime ufficiali, gli ucraini rappresentano la quarta comunità più numerosa tra quelle immigrate. I fedeli cattolici ucraini di rito bizantino presenti nel nostro Paese sono 70mila, suddivisi in 145 comunità assistite da 62 sacerdoti. L’esarcato è stato eretto da Papa Francesco l’11 luglio 2019, e inizialmente era stato nominato il card. Angelo de Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, come amministratore apostolico sede vacante. L’1 dicembre 2020, è stato intronizzato il vescovo Dionisio Lachovicz come primo esarca apostolico dell’esarcato apostolico per i fedeli ucraini di rito bizantino in Italia. Accogliendo l’invito di Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, nel luglio del 2018, il card. Gualtiero Bassetti si è recato in visita in Ucraina dove, tra l’altro, la Cei sostiene alcuni progetti. Nel 2019, il card. Bassetti partecipò ai lavori del Sinodo della Chiesa Greco Cattolica Ucraina che quell’anno si svolse a Roma. “La Chiesa che è in Italia – disse in quell’occasione – vuole essere Chiesa sorella che accoglie, aiuta e cammina al fianco, sollevando i pesi e promuovendo ovunque la carità di Cristo”.