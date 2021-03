Diocesi: Crotone, morto mons. Francesco Frandina, per 60 anni parroco a Rocca di Neto. Fu vicario generale di tre arcivescovi

“È tornato alla casa del Padre mons. Francesco Frandina, per sessant’anni Parroco a Rocca di Neto. Come vicario generale è stato il collaboratore di tre arcivescovi (mons. Agostino, mons. Mugione, mons. Graziani) spendendo la sua vita a servizio della Chiesa”. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, comunicando che “il decesso è avvenuto nella casa protetta “Mons. Stanizzi” di Cropani Marina, dove recentemente era stato accolto e curato”. Domani mattina la salma sarà traslata nella chiesa parrocchiale “San Martino” a Rocca di Neto, dove resterà dalle 10 alle 14.30.

Le esequie di mons. Frandina saranno celebrate dall’arcivescovo Angelo Panzetta nella basilica cattedrale di Crotone domani, sabato 27 marzo, alle 15.30. Gli ingressi saranno strettamente contingentati in osservanza delle norme anti-Covid.