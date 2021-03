Coronavirus Covid-19: Modena, l’arcivescovo Castellucci in dialogo con le istituzioni per il progetto “Fiducia nella città”

Si è svolto, questa mattina a Modena, l’incontro “Fiducia nella città – La sfida di generare un dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni in tempi di pandemia”, con gli interventi dell’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, e dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Modena, Roberta Pinelli.

L’incontro rientra nelle iniziative promosse dalla Caritas diocesana modenese all’interno del progetto “Fiducia nella città”, approvato da Caritas italiana e finanziato con i fondi 8xmille della Cei per offrire risposte più efficaci alle povertà emerse dopo l’emergenza sanitaria Covid-19. Attivato a inizio anno, il progetto si sviluppa nel vicariato Crocetta-San Lazzaro (Polo territoriale 2) e attraverso il nuovo magazzino alimentare diocesano nei locali parrocchiali di Santa Rita, coinvolgendo 19 Caritas parrocchiali cittadine. Nato anche un presidio multifunzionale in cui si svolgeranno attività di accompagnamento scolastico, di orientamento sociale e di formazione. Per quanto riguarda il sostegno alimentare, “Fiducia nella città” offre un servizio che si somma alle distribuzioni alimentari ordinarie, gestite dalle singole Caritas parrocchiali, grazie alle quali vengono ogni settimana aiutati più di 4.000 cittadini modenesi in difficoltà. Alle parrocchie cittadine che hanno scelto di aderire al progetto è stato chiesto di individuare una decina di nuclei, tra quelli abitualmente accompagnati, a cui destinare questo sostegno alimentare.