Custodia del Creato: Edizioni Terra Santa e Greenaccord, un incontro su Italia dei veleni e sacerdoti, simbolo della battaglia ambientalista

È anche in formato e-book “Preti verdi. L’Italia dei veleni e i sacerdoti-simbolo della battaglia ambientalista” del giornalista Mario Lancisi (Edizioni Terra Santa). Una inchiesta, che esplora l’Italia dei veleni e delle morti per inquinamento ambientale, attraverso le denunce di preti e cittadini coraggiosi. L’itinerario – da Sud verso Nord – prende le mosse dalla Sicilia e risale in Campania, Puglia, Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte: dall’inquinamento del petrolchimico nel golfo di Augusta a quello dei rifiuti nella Terra dei fuochi, da quello dell’acciaio a quello dell’amianto e dei pesticidi.

Ai “preti verdi”, si legge in una nota, “preme soprattutto richiamare l’attenzione sulla dicotomia irrisolta tra salute e lavoro, che in molti casi – dall’Italsider all’Eternit, dai rifiuti industriali alla cementificazione selvaggia – pone la domanda cruciale: viene prima la borsa o la vita?”. Il tema è al centro, ad esempio, come si racconta nel libro, dell’impegno di padre Nicola Priziuso nella Taranto dell’ex Ilva; di don Michele Olivieri, contro gli incendi e le discariche di Battipaglia (Sa); e di Nicola Pondrano, sindacalista ed ex operaio dell’Eternit di Casale Monferrato (Al), per anni attivo a fianco di don Bernardino Zanella, anche lui protagonista di “Preti verdi”.

Oggi pomeriggio, dalle 17,30, Edizioni Terra Santa e l’Associazione culturale Greenaccord, che si occupa di temi ambientali, presenteranno il libro on line. L’autore dialogherà con alcuni dei protagonisti: don Michele Olivieri; padre Guidalberto Bormolini, presidente di “TuttoèVita onlus” e responsabile della comunità dei “Ricostruttori nella preghiera” presente nella diocesi di Prato, a Villa del Palco; Nicola Pondrano. A moderare l’incontro, la giornalista Romina Gobbo, membro del direttivo di Greenaccord.