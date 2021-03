Università Cattolica: on line il Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa

Dalla questione ambientale all’esperienza della pandemia, dalle dinamiche demografiche alle crescenti diseguaglianze dentro e fra i Paesi del mondo. Fino ad arrivare all’emergere di nuovi conflitti all’uso dei big data passando per l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla vita quotidiana delle singole persone e delle comunità. Sono queste “le cose nuove del XXI secolo” che verranno via via affrontate dal “Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa” che – a distanza di quasi venti anni dalla sua pubblicazione nel 2004 con la casa editrice Vita e Pensiero – cambia veste, amplia l’orizzonte dei suoi interessi tematici e debutta on line con un sito innovativo. Il nuovo Dizionario, on-going e ad accesso libero, ogni tre mesi si arricchirà di nuovi contributi che confluiranno nei fascicoli della rivista on line trimestrale curata dal Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’obiettivo del progetto – spiegano i promotori – è raggiungere tutte le persone interessate a comprendere e a riflettere sulle sfide del presente alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa, valorizzando la ricerca interdisciplinare che si svolge all’interno della Cattolica. Infatti, gli autori del Dizionario sono studiosi dell’Università Cattolica, attivi nella cinque sedi e in diversi ambiti disciplinari, impegnati nella ricerca e nell’insegnamento della questione di cui trattano nel loro intervento. Per rendere più agile l’accesso al sito e consentire ai visitatori di esplorare con facilità le “cose nuove della dottrina sociale”, il portale propone on line tre itinerari: le parole chiave maggiormente utilizzate; i fascicoli della Rivista on line; percorsi di approfondimento nei box che rimandano ad altri documenti liberamente accessibili sul web, che documentano la vivacità del dialogo fra Magistero e riflessione scientifica.