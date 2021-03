Scarp de’ tenis: “Generazione Off”, dossier sugli adolescenti segnati dalla pandemia. Borgna (psichiatra), “età fragile ma dotata di risorse creatrici”

“Generazione off. Ragazzi interrotti”: è il titolo di copertina del nuovo numero della rivista di strada Scarp de’ tenis, promossa dalla Caritas, in distribuzione on line e cartaceo da questo fine settimana. “In un anno – spiega la redazione introducendo un ampio e documentato dossier – sono aumentati in maniera significativa in tutta Italia i ricoveri di adolescenti nei reparti di psichiatria: crescono i tentativi di suicidio, i casi di autolesionismo ma anche gli attacchi di panico e le patologie legate alla depressione. Colpa della pandemia ma anche di scelte che hanno relegato tra le mura di casa i ragazzi in un periodo particolare della loro vita, in cui, normalmente, la maggior parte di loro riesce a gestire le criticità grazie ai legami con gli amici, al supporto di un allenatore, di un educatore o di un insegnante. Chiusi, in casa il malessere ha rotto gli argini”. Il direttore della rivista, Stefano Lampertico, nell’editoriale spiega: “Generazione off. L’abbiamo chiamata così, perché dà il senso di qualcosa che si sta spegnendo. Sono i ‘ragazzi interrotti’ come abbiamo titolato presentando il servizio di copertina. Adolescenti segnati, in un’età già fragile, dagli effetti devastanti della pandemia… Un periodo nel quale, in condizioni ‘normali’, la relazione con insegnanti, educatori, amici, riesce quasi sempre a far superare le criticità”.

Sul tema si trova tra le pagine di Scarp anche un’intervista allo psichiatra Eugenio Borgna, il quale è stato tra i primi in Italia, negli anni Sessanta, ad accostarsi alla malattia psichiatrica, “con una modalità più umana, rispettosa e comprensiva del paziente”. “L’adolescenza – afferma tra l’altro Borgna – è l’età più fragile, ma anche quella più dotata di risorse creatrici che noi abbiamo più o meno dimenticato, e solo il cuore ci consente di sopravvivere a prove dolorose come sono quelle che si vivono sulla scia oscura e imprevedibile della pandemia”.

Lampertico anticipa poi che il prossimo numero della rivista raggiungerà “un traguardo significativo per Scarp de’ tenis. Sarà infatti il nostro numero 250! Per l’occasione stiamo già lavorando a un giornale speciale, con tanti contributi prestigiosi”.