Diocesi: Frosinone, una raccolta alimentare nei supermercati come iniziativa di carità per la Quaresima

Si svolgerà sabato 27 marzo nei supermercati e negozi di alimentari aderenti nel territorio della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino una raccolta alimentare promossa dalla Caritas diocesana come iniziativa solidale per il tempo di Quaresima. “Le difficoltà economiche preesistenti, in moltissimi casi sono state aggravate o causate proprio dall’emergenza sanitaria, che anche in Italia si protrae ormai da un anno – affermano dalla Caritas diocesana di Frosinone –. È il quadro che emerge dopo aver accolto ed ascoltato le donne e gli uomini che si recano a chiedere aiuto nelle parrocchie oppure contattano i volontari dei centri di ascolto della Caritas presenti in tante parrocchie”. Alimenti per l’infanzia, sughi pronti e pomodori pelati, riso, tonno in scatola, legumi in barattolo, olio di oliva e biscotti: sono gli alimenti di cui c’è maggiore bisogno in questo momento e che la Caritas chiede di poter acquistare in occasione della raccolta. Nel rispetto delle normative anti-Covid, nei supermercati non saranno fisicamente presenti i volontari Caritas, ma i clienti troveranno all’interno degli esercizi degli scatoloni appositi, riconoscibili grazie alla grafica con il logo della Caritas, dove potranno lasciare i prodotti. “Le richieste di aiuti alimentari sono numerose. Grazie all’impegno di tantissimi volontari, al lavoro già da diversi giorni per allestire i punti di raccolta, sarà possibile raccogliere le donazioni e poi distribuirle ai più bisognosi”, concludono dalla Caritas di Frosinone.