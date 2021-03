Settimana Santa: da oggi a sabato 2 aprile otto “video-pillole” di Jacopone da Todi a cura di Claudio Peri con la regia di Alberto Di Giglio

“La voce di Jacopone da Todi come canto di amore e gioia in una Pasqua ancora immersa nel dolore della pandemia”. Con questa intenzione lo studioso Claudio Peri e il regista Alberto Di Giglio hanno realizzato otto brevi video, o “Pillole di Jacopone”, che saranno divulgati sui social, uno al giorno da oggi a sabato 2 aprile, negli otto giorni che precedono la Pasqua. “Un’immersione – si legge nella nota di presentazione – nella poetica e nella spiritualità ‘jacoponica’ attorno a otto laudi sull’’Amore’ con la A maiuscola, inesauribile e infinito per definizione. Il commento, immerso in un’intensa atmosfera di immagini e musiche, si deve a Claudio Peri, curatore del volume ‘Laudi di Jacopone da Todi’ ( Fabrizio Fabbri Editore- Perugia 2020)”. L’iniziativa è “un’occasione speciale per dare voce a un grande poeta con alcuni tra i versi più belli mai scritti attorno all’amore di Dio e ai sentimenti che lo accompagnano: gioia, tenerezza, contemplazione del creato, dolore e fede”. La prima “Pillola” è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=pWJs5qwsJjE.​