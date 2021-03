Diocesi: Caritas Lamezia Terme, collaborazione con “Ambulatorio solidale prima gli ultimi” per l’assistenza sanitaria ai bisognosi

Sarà siglato sabato mattina alle 12 in episcopio a Lamezia Terme, un accordo di collaborazione tra Caritas diocesana e “Ambulatorio solidale prima gli ultimi” per fornire assistenza sanitaria ai meno bisognosi. Lo afferma una nota della diocesi lametina nella quale si spiega che “la Caritas affiderà all’Associazione i locali che ospiteranno gli ambulatori, appositamente destinati all’interno del complesso interparrocchiale San Benedetto”. A firmare l’accordo, che avverrà alla presenza del vescovo mons. Giuseppe Schillaci, saranno don Fabio Stanizzo, presidente della Caritas, e Nicolino Panedigrano in rappresentanza dell’associazione. Per la diocesi è “un altro tassello nel mosaico della solidarietà”, che “si va ad aggiungere al più ampio mosaico di aiuto verso le fasce deboli che da mesi la Caritas sta perseguendo sul territorio diocesano”.