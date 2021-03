Minori: Sos Villaggi dei bambini, i più piccoli protagonisti di iniziative per la sostenibilità con “M’illumino di meno”

Anche quest’anno le comunità di Sos Villaggi dei Bambini aderiscono a “M’illumino di meno”, la giornata ecologica promossa dal programma Caterpillar di Radio2 che, in questa edizione, è dedicata ai “Salti di specie” necessari per uscire migliori dalla pandemia. I bambini accolti nei 6 Villaggi Sos italiani saranno protagonisti di numerose iniziative per la sostenibilità. “Piccoli gesti di grande valore – segnala un comunicato – per guardare all’ambiente come alla casa comune di tutti”, proprio come le case comuni che li ospitano e dove crescono con il supporto dei loro educatori, “imparando a condividerne gli spazi e le risorse”. Luci spente quando si può e utilizzo parsimonioso dell’acqua, laboratori di sartoria circolare con tessuti usati, raccolta e smaltimento delle pile esauste, orti verticali e pedibus per i tragitti brevi. “Il nostro Salto di specie è nei piccoli gesti – dichiara Marta Trecco, direttrice del Villaggio Sos di Vicenza – come quello di sperimentare con le proprie gambe la piccola fatica di un comportamento virtuoso che educa alla mobilità dolce e sostenibile, a piedi e in bicicletta. Abbiamo avviato, per quanto sia stato possibile in tempo di Covid-19, una serie di progetti, come ad esempio un laboratorio di ciclofficina che coinvolge alcuni ragazzi più grandi, sia del Villaggio Sos che esterni, nell’apprendere il funzionamento, le riparazioni di base e i valori che lo spostarsi su due ruote porta con sé: rispetto per l’ambiente ma anche autonomia e indipendenza”.