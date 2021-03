Demografia: De Palo (Forum), “più soldi per l’assegno unico e un progetto per la natalità nel Recovery Plan”

“L’avevamo previsto, puntualmente è arrivato: l’ennesimo record negativo di nascite dall’unità d’Italia, che segue quello dello scorso anno, che seguiva il record di due anni fa e così via. Sta scomparendo il Paese: anche a causa dell’emergenza-Covid è sparita, nel rapporto tra nascite e morti, una città delle dimensioni di Firenze. È urgente dotare l’assegno unico e universale per ogni figlio di tutte le risorse economiche necessarie, per restituire alle famiglie la fiducia nel futuro che hanno perso. È una misura che unisce tutte le forze politiche: da questo bisogna ripartire”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando i dati del report Istat “La dinamica demografica durante la pandemia Covid-19 anno 2020”, diffuso oggi.

“Chiediamo l’attivazione, all’interno del Recovery Plan, di un progetto serio per la natalità, che è la nuova questione sociale italiana. Spiace doverlo ripetere ancora, ma è prioritario invertire il trend del declino demografico ormai in atto da oltre dieci anni. Anche perché se non ripartono le nascite, crollano i consumi, la previdenza, il welfare e anche il sistema sanitario nazionale”, conclude De Palo.